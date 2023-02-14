Яндекс закупит три тысячи кроссоверов марки «Москвич»

Как стало известно Журналу Авто.ру, электрических версий вседорожников соглашение пока не касается, их использование пока только обсуждается сторонами. По планам завода, доля Москвича 3е в общем объёме производства должна достичь 20% в 2023 году. Всего предприятие планирует изготовить за год 50 тысяч машин.