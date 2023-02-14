Яндекс закупит три тысячи кроссоверов марки «Москвич»

Партнёрские сервисы такси и каршеринга Яндекса получат 3 тысячи кроссоверов Москвич 3. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале мэра столицы Сергея Собянина, факт существования соглашения Журналу Авто.ру подтвердили в Яндексе. Поставить автомобили планируется в течение 2023 года.
- Яндекс и завод «Москвич» согласовали график поставок новых автомобилей для парков такси и каршеринга. Новые кроссоверы получат сервисы Яндекса по всей стране.
- Как стало известно Журналу Авто.ру, электрических версий вседорожников соглашение пока не касается, их использование пока только обсуждается сторонами. По планам завода, доля Москвича 3е в общем объёме производства должна достичь 20% в 2023 году. Всего предприятие планирует изготовить за год 50 тысяч машин.
- Таксомоторные и каршеринговые парки могут стать одними из главных потребителей продукции завода: по информации столичной мэрии, только для московского рынка этим сервисам требуется от 30 до 40 тысяч новых автомобилей ежегодно.
Ранее сообщалось, что в течение 2023 года в партнёрских парках агрегатора Яндекс Такси появятся 10 тысяч новых автомобилей марок Lada, Chery, Geely и Haval. Кроме того, в Яндексе обещали продолжать переговоры с разными производителями о поставках машин в течение всего 2023 года.
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