Яндекс Go отменил подачу такси в места, где запрещена остановка

Сервис Яндекс Go запустил тестирование новой функции для вызова такси: автомобиль нельзя будет заказать в место, где запрещена остановка. Как заявили Журналу Авто.ру в Яндексе, новый алгоритм сделает дорожное движение безопаснее, а пользование сервисом комфортнее.
- Если алгоритм обнаружит, что в точке вызова такси остановка автомобилей запрещена, пользователю предложат пройтись до места, где нет ограничений. В качестве примера подобных улиц в Яндексе упомянули столичный Новый Арбат.
- Модернизация сервиса позволит водителям такси не мешать другим автомобилистам при остановке, а пользователям более комфортно совершать посадку.
- Разработчики заявили, что новый алгоритм уже функционирует на некоторых улицах Москвы. В будущем зона его применения расширится.
Ранее Яндекс объявил о запуске ещё одной функции — на этот раз для автомобилистов. Сервис Яндекс Карты начал рассчитывать стоимость маршрута с учётом актуальных тарифов, если его часть проходит по платным дорогам.
Полезная функция?
Да, мешать другим нехорошо
Это что же, я вызвал такси и мне же ещё пешком идти?
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