Яндекс Go отменил подачу такси в места, где запрещена остановка

Если алгоритм обнаружит, что в точке вызова такси остановка автомобилей запрещена, пользователю предложат пройтись до места, где нет ограничений. В качестве примера подобных улиц в Яндексе упомянули столичный Новый Арбат.

Модернизация сервиса позволит водителям такси не мешать другим автомобилистам при остановке, а пользователям более комфортно совершать посадку.

Разработчики заявили, что новый алгоритм уже функционирует на некоторых улицах Москвы. В будущем зона его применения расширится.

Ранее Яндекс объявил о запуске ещё одной функции — на этот раз для автомобилистов. Сервис Яндекс Карты начал рассчитывать стоимость маршрута с учётом актуальных тарифов, если его часть проходит по платным дорогам.