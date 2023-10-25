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Яндекс Go отменил подачу такси в места, где запрещена остановка

Новый алгоритм работы сервиса должен сделать посадку в такси комфортнее и безопаснее для всех участников движения
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Сервис Яндекс Go запустил тестирование новой функции для вызова такси: автомобиль нельзя будет заказать в место, где запрещена остановка. Как заявили Журналу Авто.ру в Яндексе, новый алгоритм сделает дорожное движение безопаснее, а пользование сервисом комфортнее.

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Фото: Яндекс

  • Если алгоритм обнаружит, что в точке вызова такси остановка автомобилей запрещена, пользователю предложат пройтись до места, где нет ограничений. В качестве примера подобных улиц в Яндексе упомянули столичный Новый Арбат.
  • Модернизация сервиса позволит водителям такси не мешать другим автомобилистам при остановке, а пользователям более комфортно совершать посадку.
  • Разработчики заявили, что новый алгоритм уже функционирует на некоторых улицах Москвы. В будущем зона его применения расширится.

Ранее Яндекс объявил о запуске ещё одной функции — на этот раз для автомобилистов. Сервис Яндекс Карты начал рассчитывать стоимость маршрута с учётом актуальных тарифов, если его часть проходит по платным дорогам.

Полезная функция?

Да, мешать другим нехорошо
Это что же, я вызвал такси и мне же ещё пешком идти?

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#Яндекс
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