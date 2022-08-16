Электрокроссовер Mercedes-Benz EQE показал салон и раскрыл дату премьеры

Mercedes - Benz обещает, что EQE станет одним из самых просторных в классе. Правда, как такового сегмента среднеразмерных электрических кроссоверов не существует (за исключением Китая): слишком мало моделей. Поэтому, вероятно, сравнение идёт с аналогами с ДВС.

Седан Mercedes-Benz EQE представили в сентябре прошлого года, а затем расширили гамму двумя AMG-версиями. Неизвестно, будет ли у кроссовера EQE базовая версия 350+ с задним приводом, а вот обе заряженные наверняка появятся. Они развивают 476 и 687 л.с. Самая мощная разгоняет седан EQE до сотни за 3,3 секунды.