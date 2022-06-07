У москвичей арестовали Jaguar XJ и Kia Rio X из-за долгов по штрафам на 550 тысяч рублей

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Двум московским автомобилистам, которые накопили значительные долги по штрафам перед государством, придётся заплатить за возвращение своих машин со штрафстоянки значительно больше стандартного тарифа. Сумма долга на двоих составляет почти 550 000 рублей, пишет телеграм-канал дептранса Москвы.
Полтора года назад столичный водитель накопил долг в полмиллиона рублей. Приставы задержали его Porsche Cayenne до уплаты всех штрафов. У дептранса есть и своя мера воздействия на должников. Три просроченных штрафа влекут приостановку парковочного разрешения, если оно есть у автомобилиста.