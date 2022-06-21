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Для Tesla предложили «веганскую» отделку салона кожей из бамбука

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Дмитрий Елизаров

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Ателье Unplugged Performance начало предлагать владельцам Tesla новый вариант отделки интерьера. Он ориентирован на поклонников «веганских» материалов и представляет собой подобие синтетической кожи из растительных волокон. Разработала новинку, как пишет CarBuzz, Вики фон Хольцхаузен — жена нынешнего шеф-дизайнера компании Tesla Франца фон Хольцхаузена и хозяйка собственного фэшн-бренда.

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  • Издание уточняет, что глава Tesla Илон Маск заявил об отказе от натуральной кожи в обивке интерьеров ещё несколько лет назад. Разработанная фон Хольцхаузенами отделка должна выступить альтернативой заводским синтетическим материалам.
  • Материал именуется Banbu Leather, а изготавливается из волокон бамбука. Это растение в качестве основного «поставщика» исходных материалов выбрали как один из наиболее возобновляемых ресурсов: бамбук известен как крайне быстрорастущее растение. Искусственная кожа устойчива к механическим повреждениям и гораздо быстрее натуральной разлагается при утилизации.
  • Непосредственно отделкой интерьера занимаются специалисты компании Unplugged Performance, и на каждый салон у них уходит около 100 часов работы. Стоит перешивка Tesla Model S минимум 30 тысяч долларов. При этом у ателье можно как заказать оформление имеющегося электромобиля, так и купить новый — уже с доработанным салоном.

В январе это же ателье объявило о создании набора карбоновых деталей для кузова — новые аэродинамические компоненты были разработаны вместе с инженерами шведской фирмы Koenigsegg. Это первый случай, когда сторонняя фирма получила доступ к углеволокну, созданному шведами для своих гиперкаров.

Рискнули бы заказать такую отделку для своего автомобиля?

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