Для Tesla предложили «веганскую» отделку салона кожей из бамбука

Непосредственно отделкой интерьера занимаются специалисты компании Unplugged Performance

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и на каждый салон у них уходит около 100 часов работы. Стоит перешивка Tesla Model S минимум 30 тысяч долларов. При этом у ателье можно как заказать оформление имеющегося электромобиля, так и купить новый — уже с доработанным салоном.