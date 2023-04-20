Дилерский холдинг «Рольф» стал эксклюзивным представителем марки Iran Khodro в России

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Компания «Рольф» получила статус эксклюзивного представителя иранского автопроизводителя Iran Khodro в России. Под брендом IKCO на нашем рынке готовятся к запуску три модели: Tara, Soren и Dena.
К выходу на российский рынок готовится и другая иранская марка — Saipa. Старт продаж предварительно намечен на 1 июня. У компании есть официальный партнёр в России, фирма «Бест Моторс». Однако первая партия из 1000 машин будет ввезена по «серой» схеме, без оформления ОТТС. Сертификация автомобилей Saipa не завершена.