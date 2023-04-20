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Дилерский холдинг «Рольф» стал эксклюзивным представителем марки Iran Khodro в России

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Кирилл Малышев

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Компания «Рольф» получила статус эксклюзивного представителя иранского автопроизводителя Iran Khodro в России. Под брендом IKCO на нашем рынке готовятся к запуску три модели: Tara, Soren и Dena.

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Фото: Iran Khodro

  • Самая приличная из трёх моделей — Tara. Этот седан создан на базе Peugeot 301. Рядная «четвёрка» 1.6 мощностью 113 сил сочетается с «механикой» или 6-ступенчатой автоматической коробкой. В комплектацию войдут, среди прочего, две подушки безопасности, кондиционер, круиз-контроль, задний парктроник, медиасистема.
  • Модели Soren и Dena являются развитием седана Samand. Который, в свою очередь, построен на древней платформе Peugeot 405. Первая получит только механическую коробку передач, для второй в качестве опции предложат и автоматическую. Других подробностей об оснащении пока нет.
  • Судя по каталогу на официальном сайте дилерского холдинга, в продажу «живые» машины ещё не поступили. Цены на них также неизвестны. Нет информации и о том, что модели IKCO прошли сертификацию в России с получением ОТТС.

К выходу на российский рынок готовится и другая иранская марка — Saipa. Старт продаж предварительно намечен на 1 июня. У компании есть официальный партнёр в России, фирма «Бест Моторс». Однако первая партия из 1000 машин будет ввезена по «серой» схеме, без оформления ОТТС. Сертификация автомобилей Saipa не завершена.

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