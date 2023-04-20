Дилерский холдинг «Рольф» стал эксклюзивным представителем марки Iran Khodro в России

Модели Soren и Dena являются развитием седана Samand. Который, в свою очередь, построен на древней платформе Peugeot 405. Первая получит только механическую коробку передач, для второй в качестве опции предложат и автоматическую. Других подробностей об оснащении пока нет.

Судя по каталогу на официальном сайте дилерского холдинга, в продажу «живые» машины ещё не поступили. Цены на них также неизвестны. Нет информации и о том, что модели IKCO прошли сертификацию в России с получением ОТТС.

К выходу на российский рынок готовится и другая иранская марка — Saipa. Старт продаж предварительно намечен на 1 июня. У компании есть официальный партнёр в России, фирма «Бест Моторс». Однако первая партия из 1000 машин будет ввезена по «серой» схеме, без оформления ОТТС. Сертификация автомобилей Saipa не завершена.