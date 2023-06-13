В Минпромторге не исключили возрождения бренда «Ока»

Список советских автобрендов, которые могут вернуться на рынок, продолжает пополняться. Как заявил в интервью «РИА Новости» глава Минпромторга Денис Мантуров, ведомство поддержит идею возрождения бренда «Ока». Так в 1990-е именовался ультракомпактный доступный хэтчбек, разработанный в Тольятти.
- По словам Мантурова, Минпромторг оперативно рассмотрит и поддержит предложение какого-либо производителя о возвращении этого названия на рынок, если оно поступит.
- Уже возрождённый бренд «Москвич» министр назвал первой ласточкой. Летом 2024 года должно начаться производство автомобилей под ещё одной известной со времён СССР маркой «Волга» — сборку таких машин, как ожидается, организуют на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде, где ранее выпускали VW и Skoda.
- Наконец, летом прошлого года Денис Мантуров упоминал и возможное возрождение марки «Победа», однако пока никакой конкретики как касательно этого проекта, так и по поводу будущей «Оки» нет.
Трёхдверный хэтчбек «Ока» был разработан в конце 1980-х и выпускался силами нескольких заводов вплоть до 2008 года. Всего было собрано около 700 тысяч автомобилей во множестве модификаций, главным достоинством которых были дешевизна и простота конструкции. В марте в продаже на Авто.ру появлялся экземпляр 1998 года, проехавший за это время менее 1000 километров — просили за него 265 тысяч рублей.