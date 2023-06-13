В Минпромторге не исключили возрождения бренда «Ока»

По словам Мантурова, Минпромторг оперативно рассмотрит и поддержит предложение какого-либо производителя о возвращении этого названия на рынок, если оно поступит.

Уже возрождённый бренд «Москвич» министр назвал первой ласточкой. Летом 2024 года должно начаться производство автомобилей под ещё одной известной со времён СССР маркой «Волга» — сборку таких машин, как ожидается, организуют на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде, где ранее выпускали VW и Skoda.

Наконец, летом прошлого года Денис Мантуров упоминал и возможное возрождение марки «Победа», однако пока никакой конкретики как касательно этого проекта, так и по поводу будущей «Оки» нет.

Трёхдверный хэтчбек «Ока» был разработан в конце 1980-х и выпускался силами нескольких заводов вплоть до 2008 года. Всего было собрано около 700 тысяч автомобилей во множестве модификаций, главным достоинством которых были дешевизна и простота конструкции. В марте в продаже на Авто.ру появлялся экземпляр 1998 года, проехавший за это время менее 1000 километров — просили за него 265 тысяч рублей.