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Dartz даёт вместе с внедорожником бронированный смокинг или толстовку

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Кирилл Малышев

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Эпатажная латвийская фирма Dartz предложила необычный аксессуар к своему внедорожнику на базе Mercedes-Maybach GLS. Вместе с ним покупатель получает смокинг или толстовку со встроенной бронезащитой.

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  • Бронирование выполнено по той же технологии GBOL, что применяется на автомобиле. Сэндвич из трёх слоёв защиты получается прочным и лёгким. Например, внедорожник с ним не потяжелел относительно стокового Mercedes-Maybach GLS.
  • Чтобы показать качество изделий, Dartz приводит фотографии со стрелковых испытаний. Установленная на стенд толстовка удержала выпущенные в неё пули калибра 9 миллиметров. На толстовке бронепластина скрыта под вставкой из кожи аллигатора.
  • Если пуленепробиваемая одежда вам приглянулась, внедорожник Dartz покупать совсем необязательно. В магазине аксессуаров её можно заказать отдельно. Цена по традиции фирмы не указана. Но, как рассказал Журналу Авто.ру представитель компании, она как минимум четырёхзначная.
  • Одновременно производитель переименовал внедорожник. Теперь он не Prombron Black Alligator MMXX, а Prombron Iron Diamond MMXXII. Прежнее название, отсылающее к боевым вертолётам Сикорского, изменено на фоне санкций против России. Иных изменений в машине не произошло.

Dartz Prombron Iron Diamond MMXXII можно оснастить стандартным 558-сильным мотором Mercedes-Maybach GLS или форсировать его, добавив до 300 л.с. Салон отделан кожей аллигатора, ската и акулы. Одной из главных эксклюзивных фишек в интерьере стал катушечный магнитофон Metaxas & Sins.

Купили бы себе «бронеодежду»?

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