Dartz даёт вместе с внедорожником бронированный смокинг или толстовку

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Эпатажная латвийская фирма Dartz предложила необычный аксессуар к своему внедорожнику на базе Mercedes-Maybach GLS. Вместе с ним покупатель получает смокинг или толстовку со встроенной бронезащитой.
Dartz Prombron Iron Diamond MMXXII можно оснастить стандартным 558-сильным мотором Mercedes-Maybach GLS или форсировать его, добавив до 300 л.с. Салон отделан кожей аллигатора, ската и акулы. Одной из главных эксклюзивных фишек в интерьере стал катушечный магнитофон Metaxas & Sins.
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