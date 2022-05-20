Dartz даёт вместе с внедорожником бронированный смокинг или толстовку

Бронирование выполнено по той же технологии GBOL , что применяется на автомобиле. Сэндвич из трёх слоёв защиты получается прочным и лёгким. Например, внедорожник с ним не потяжелел относительно стокового Mercedes-Maybach GLS .

Чтобы показать качество изделий, Dartz приводит фотографии со стрелковых испытаний. Установленная на стенд толстовка удержала выпущенные в неё пули калибра 9 миллиметров. На толстовке бронепластина скрыта под вставкой из кожи аллигатора.

Если пуленепробиваемая одежда вам приглянулась, внедорожник Dartz покупать совсем необязательно. В магазине аксессуаров её можно заказать отдельно. Цена по традиции фирмы не указана. Но, как рассказал Журналу Авто.ру представитель компании, она как минимум четырёхзначная.

Одновременно производитель переименовал внедорожник. Теперь он не Prombron Black Alligator MMXX, а Prombron Iron Diamond MMXXII. Прежнее название, отсылающее к боевым вертолётам Сикорского, изменено на фоне санкций против России. Иных изменений в машине не произошло.

Dartz Prombron Iron Diamond MMXXII можно оснастить стандартным 558-сильным мотором Mercedes-Maybach GLS или форсировать его, добавив до 300 л.с. Салон отделан кожей аллигатора, ската и акулы. Одной из главных эксклюзивных фишек в интерьере стал катушечный магнитофон Metaxas & Sins.