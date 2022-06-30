Викторина: что означают цифры в названиях иномарок?

Машины, в названии которых скрыт округлённый рабочий объём двигателя, — это так банально! К счастью, далеко не все бренды идут скучным путём, поэтому в названиях машин порой зашифрована интересная информация! О системе наименований отечественных моделей мы недавно рассказывали, а теперь предлагаем попробовать свои силы в расшифровке индексов иномарок. О да — вас ждут сюрпризы!
Для начала разминка. Это известно каждому итальянскому школьнику — у большинства классических моделей Ferrari в индексе зашифрована…
Но так было раньше — современные модели получили другую систему индексов. Что значит, например, 812?
Не всегда модельные индексы привязаны к двигателю. Цифры в названии знаменитой немецкой амфибии Амфикар-770 указывают на…
Сейчас будет совсем сложно: что означает цифра 12 в названии DeLorean DMC-12?
Иногда только по названию модели можно узнать немало интересного. Скажем, цифры 245 в названии Volvo из 1970-х — что они значат?
Еще интересней индекс Oldsmobile 4-4-2. На какую комплектацию намекают эти цифры?
Топ-версия Nissan Fairlady Z в начале 1970-х обозначалась цифрами 432. И это, конечно, неспроста. Они означали...
И последнее: почему мощность на многих старинных автомобилях указывалась через чёрточку? Например, Rolls-Royce 40/50 h.p. — это вообще как?
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