Викторина: что означают цифры в названиях иномарок?

Машины, в названии которых скрыт округлённый рабочий объём двигателя, — это так банально! К счастью, далеко не все бренды идут скучным путём, поэтому в названиях машин порой зашифрована интересная информация! О системе наименований отечественных моделей мы недавно рассказывали, а теперь предлагаем попробовать свои силы в расшифровке индексов иномарок. О да — вас ждут сюрпризы!