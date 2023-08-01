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Что такое снаряжённая масса автомобиля

РазборМихаил МедведевКомменты

Возьмите свидетельство о регистрации любого автомобиля и на стороне, где указаны данные транспортного средства, вы найдёте строчку «Масса в снаряжённом состоянии». Это последняя по счёту строка в документе, но точно не по значению. Ведь снаряжённая масса автомобиля напрямую влияет на такие показатели как максимальная скорость, расход топлива и динамика разгона. Каким образом? И чем от неё отличается ещё одно понятие — полная масса? Разбираемся.

Какие существуют виды массы автомобиля

Немного теории. Если габаритная длина или размер колёсной базы у машины — постоянные величины, то масса автомобиля бывает разной. Существует как минимум три категории — сухая, снаряжённая и полная масса. К последней ещё применяют понятие «разрешённая полная масса». В техпаспорте эта строчка тоже указана. Чем же они различаются?

Снаряжённая масса

Итак, снаряжённая масса автомобиля — это вес машины, полностью готовой к эксплуатации. Сел и поехал. Можно подумать, что масса автомобиля — это просто сумма масс компонентов, из которых он собран: кузов, мотор, коробка передач, колёса, сиденья и так далее. Но это не так.

Ведь никакой автомобиль не тронется с места без топлива в баке. Без масла в двигателе и коробке передач он если и уедет, то совсем недалеко. Не забудем и про другие эксплуатационные жидкости — для усилителя руля, привода тормозов, системы охлаждения и кондиционирования воздуха. В современных автомобилях масса технических жидкостей суммарно может превышать 100 кг, поэтому автомобильные компании условились разделять два понятия.

Сухая масса

Сухая (собственная) масса автомобиля — это как раз вес всех его компонентов без технических жидкостей. Таким образом, снаряжённая масса — это сухой вес и вес технических жидкостей.

Полная масса

Наконец, есть полная масса — важный параметр с точки зрения эксплуатации автомобиля и даже его надёжности. Полная масса — это сумма снаряжённой, а также веса всех пассажиров и багажа, которых автопроизводитель разрешает загрузить в машину.

Почему в разных странах снаряжённая масса отличается

Казалось бы снаряжённая масса — это просто. Но в разных странах по своему подходят к самому понятию «автомобиль, готовый к эксплуатации». У нас в стране действует простая формула «сухая масса плюс эксплуатационные жидкости». Зато кое-где в Европе, например, в  Германии принято добавлять к результату ещё 75 кг — вес среднестатического человека. Ведь без водителя машина никуда не поедет, а значит добавка оправданна.

Существуют ещё и разночтения по поводу заполненности топливного бака. Кто-то считает, что снаряжённую массы надо мерить на полностью заправленной машиной, а кто-то — с половиной бака.

Почему вообще разбираться в вариантах массы машин важно? Просто потому, что основные потребительские характеристики автомобиля, особенно те, что больше всего интересуют владельцев — разгон, максимальная скорость и расход топлива, замеряются на машине, которая не тяжелее снаряжённой массы.

Вот почему условные 10 секунд разгона до 100 км/ч, предельные 190 км/ч и 9 л/100 км можно ожидать только от машины с водителем и без багажа. Соответственно, если в салоне будет четверо пассажиров, а багажник окажется забит под завязку, то динамика ухудшается, максимальная скорость уменьшается, а расход топлива, напротив, увеличивается. 

Итак, совсем коротко

  • – Снаряжённая масса — это вес автомобиля, готового к эксплуатации. Цифра получается сложением собственной (сухой) массы машины и всех необходимых технических жидкостей.

  • – Иногда к снаряжённой массе добавляют 75 кг — вес среднестатистического водителя.

  • – Значение снаряжённой массы автомобиля всегда указывается в техпаспорте.

  • – Измерения максимальной скорости, динамики разгона и топливной экономичности происходят на машинах не тяжелее снаряжённой массы.

  • – Полная масса автомобиля рассчитывается как снаряжённая масса плюс разрешенная производителем грузоподъёмность.

Вы знаете снаряжённую массу своего автомобиль?

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