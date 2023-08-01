Почему в разных странах снаряжённая масса отличается

Казалось бы снаряжённая масса — это просто. Но в разных странах по своему подходят к самому понятию «автомобиль, готовый к эксплуатации». У нас в стране действует простая формула «сухая масса плюс эксплуатационные жидкости». Зато кое-где в Европе, например, в Германии принято добавлять к результату ещё 75 кг — вес среднестатического человека. Ведь без водителя машина никуда не поедет, а значит добавка оправданна.

Существуют ещё и разночтения по поводу заполненности топливного бака. Кто-то считает, что снаряжённую массы надо мерить на полностью заправленной машиной, а кто-то — с половиной бака.

Почему вообще разбираться в вариантах массы машин важно? Просто потому, что основные потребительские характеристики автомобиля, особенно те, что больше всего интересуют владельцев — разгон, максимальная скорость и расход топлива, замеряются на машине, которая не тяжелее снаряжённой массы.

Вот почему условные 10 секунд разгона до 100 км/ч, предельные 190 км/ч и 9 л/100 км можно ожидать только от машины с водителем и без багажа. Соответственно, если в салоне будет четверо пассажиров, а багажник окажется забит под завязку, то динамика ухудшается, максимальная скорость уменьшается, а расход топлива, напротив, увеличивается.