ЦБ снизил ключевую ставку до 14,25 процента: что это значит для авторынка

19 июня Банк России объявил о снижении ключевой ставки — она опустилась с 14,5% до 14,25% годовых. За последние полтора года это происходит в восьмой, и, вероятно, не последний раз, так как базовый сценарий ЦБ предполагает снижение до 8,0–10,0% годовых в 2027 году. От величины ключевой ставки опосредованно зависит стоимость кредитных услуг, в том числе целевых кредитов на новые автомобили, однако прогнозы экспертов по влиянию её снижения на ситуацию на рынке по-прежнему осторожные.