ЦБ снизил ключевую ставку до 14,25 процента: что это значит для авторынка

19 июня Банк России объявил о снижении ключевой ставки — она опустилась с 14,5% до 14,25% годовых. За последние полтора года это происходит в восьмой, и, вероятно, не последний раз, так как базовый сценарий ЦБ предполагает снижение до 8,0–10,0% годовых в 2027 году. От величины ключевой ставки опосредованно зависит стоимость кредитных услуг, в том числе целевых кредитов на новые автомобили, однако прогнозы экспертов по влиянию её снижения на ситуацию на рынке по-прежнему осторожные.
- Решение об очередном мягком снижении ключевой ставки соответствует ожиданиям рынка, отмечают опрошенные Журналом Авто.ру эксперты. Регулятор реагирует на умеренный темп инфляции, которая сохраняется на уровне 5–6%. И рынок автокредитования поддерживает этот тренд, считают в е.Кредит.
- «Благодаря смягчению кредитной политики и действию программ льготного автокредитования, средняя ставка по автокредиту на новые автомобили преодолела психологически важную отметку в 10%, — заявил руководитель продаж платформы е.Кредит Никита Марголин. — Такая тенденция делает покупку более привлекательной и даёт устойчивый стимул к оживлению продаж».
- Специалисты Банки.ру в свою очередь считают, что снижение ключевой ставки создаёт умеренно позитивный сигнал для авторынка: банки получают возможность постепенно скорректировать тарифы. «Однако говорить о существенном росте доступности автокредитов пока преждевременно: макропруденциальные требования ЦБ продолжают ограничивать кредитные политики банков, а цены на автомобили не демонстрируют тенденции к снижению, что нивелирует эффект от уменьшения стоимости заимствований для конечного покупателя», — подчеркнула руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Инна Солдатенкова.
- В среднесрочной перспективе продолжение цикла смягчения будет постепенно стимулировать переток бюджетов производителей из субсидированных программ в прямые скидки, однако ощутимое улучшение условий покупки потребует более значительного снижения ставки, считают эксперты.
- На сегодняшний день средняя цена новой машины, приобретаемой в кредит, в мае составила 2,75 миллиона рублей, а с апреля по май средняя ставка по автокредитам на новые автомобили в России снизилась на 0,8 процентных пункта — до 9,9% (данные еКредит). При этом процент одобрения заявок автокредитов вырос до 78%, а средняя сумма автокредита к концу мая достигла 1,86 миллиона рублей.
- Следующее заседание по ставке состоится 24 июля.
Ранее сообщалось, что с января по апрель 2026 года в России выдали автокредитов на сумму 443,2 миллиарда рублей. По данным Национального бюро кредитных историй, это на 24% больше, чем за тот же период 2025-го.
Следите за изменениями ключевой ставки?
Подождите
Новости загружаются
Фото на обложке: Банк России