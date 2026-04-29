Бывший российский завод Mercedes-Benz освободят от сборки Exeed

Автомобили марки Exeed (принадлежит Chery) локализуют на мощностях завода холдинга АГР в Шушарах, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на пять источников. До этого Иксиды собирали на бывшем предприятии Mercedes-Benz в подмосковном Есипово, которым в настоящее время управляет «Автодом».
- Один из собеседников газеты, знакомый с бизнесом АГР и «Автодома», уточняет, что китайцы ждали, пока их российский партнёр подаст документы в Минпромторг для внесения Exeed в специнвестконтракт (СПИК), который был заключен с Mercedes-Benz в 2019 году. Внесение в СПИК дало бы компании возможность претендовать на госсубсидии, компенсирующие утильсбор, а также на участие в госпрограммах поддержки спроса и госзакупках. Однако Exeed так и не был внесён в специнвестконтракт.
- Между тем АГР постепенно консолидирует производство автомобилей суббрендов Chery на своих мощностях. В распоряжении холдинга есть, помимо площадки в Шушарах, бывшее предприятие «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге и экс-завод Volkswagen в Калужской области.
- Ранее стало известно, что производство Omoda (также входит в концерн Chery) переносится с калининградского «Автотора» на петербургский завод АГР. При этом на «Автоторе» останутся Jetour и Soueast.
Что касается Jetour, то кроссоверы T1 и T2 будут выпускать на «Автоторе» по полному производственному циклу. В этом месяце предприятие приступило к монтажу новой линии сварки кузовов для этих моделей.
Подождите
Как относитесь к иномаркам российской сборки?
Положительно
Нейтрально
Отрицательно
Подождите
Новости загружаются
Фото: Mercedes-Benz