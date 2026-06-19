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Bugatti выпустила набор клюшек для гольфа по цене суперкара

Тираж некоторых моделей будет строго ограничен
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Компания Bugatti пополнила линейку фирменных аксессуаров сразу несколькими наборами для гольфа. Они спроектированы с заимствованием стилистических решений гиперкаров и будут изготавливаться из аналогичных материалов. Вместе с авторитетной фирмой Honma из Иокогамы Bugatti выпустит три линейки клюшек, цены на которые начинаются с 3200 долларов за единицу и достигают 72 тысяч долларов за самый эксклюзивный набор. Chevrolet Corvette Stingray стоит в США от 70 тысяч долларов.

  • В коллекцию вошли клюшки, применяемые игроками в гольф для разных ситуаций на поле. Ударная часть некоторых клюшек своими очертаниями повторяет корму гиперкара Bugatti Tourbillon. Утверждается, что она, как и автомобиль, оптимизирована с аэродинамической точки зрения.
  • Источником вдохновения для некоторых стилистических решений стала приборная панель Tourbillon. У автомобилей также подсмотрена двухцветная схема окраски, применяемая на части экземпляров.
  • Наиболее дорогие клюшки партнёры будут изготавливать из титано-углеродного композита с применением прецизионной фрезеровки, а рукоятки планируется отделывать эксклюзивными материалами. В продаже наборы появятся в конце июня, при этом тираж особо технологичных моделей ограничат всего 20 экземплярами.

В начале июня в линейке Bugatti появился гигантский складной телевизор. Трансформер может складываться в тумбу, чьи очертания перекликаются с обликом всё того же Tourbillon.

Играете в гольф?

Регулярно
Пробовал пару раз
Нет, да и не очень-то хотелось

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#Аксессуары#Bugatti#Суперкары
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