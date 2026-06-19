Bugatti выпустила набор клюшек для гольфа по цене суперкара

Компания Bugatti пополнила линейку фирменных аксессуаров сразу несколькими наборами для гольфа. Они спроектированы с заимствованием стилистических решений гиперкаров и будут изготавливаться из аналогичных материалов. Вместе с авторитетной фирмой Honma из Иокогамы Bugatti выпустит три линейки клюшек, цены на которые начинаются с 3200 долларов за единицу и достигают 72 тысяч долларов за самый эксклюзивный набор. Chevrolet Corvette Stingray стоит в США от 70 тысяч долларов.