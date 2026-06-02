Bugatti выпустила супертелевизор вслед за Porsche

Компания Bugatti представила новую модель. Предназначена она не для дорог, а для жилых пространств: это гигантский раскладной телевизор, созданный в содружестве с австрийской фирмой С Seed. Стоимость экрана-трансформера не сообщается. В 2025 году аналогичным сотрудничеством с той же фирмой отметилась компания Porsche, чей телевизор, по неподтверждённым данным, оценили в 400 тысяч долларов.
- Исходя из официального сообщения, дизайн устройства, напоминающего арт-объект, разработан специалистами Bugatti: заявлено, что для телевизора и стилистические решения, и часть материалов отделки, включая карбон и алюминий, позаимствованы у гиперкара Tourbillon.
- В сложенном состоянии экран выглядит как тумба или, по выражению Bugatti, изысканная архитектурная форма. Будучи активированной, тумба поднимается в вертикальное положение и раскладывается в 4К MicroLED дисплей. Выпускать экран планируется с диагоналями 110 или 137 дюймов. Также имеются встроенная акустическая система от Wisdom Audio и функция поворота экрана на 180 градусов.
В середине марта Bugatti представила ещё один дорогой аксессуар — спортивный велосипед Factor One, приводимый в движение только мускульной тягой. Оценили его в 23,6 тысячи долларов.
