Bugatti выпустила супертелевизор вслед за Porsche

Компания Bugatti представила новую модель. Предназначена она не для дорог, а для жилых пространств: это гигантский раскладной телевизор, созданный в содружестве с австрийской фирмой С Seed. Стоимость экрана-трансформера не сообщается. В 2025 году аналогичным сотрудничеством с той же фирмой отметилась компания Porsche, чей телевизор, по неподтверждённым данным, оценили в 400 тысяч долларов.