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Бронированный Cadillac гангстера Аль Капоне продают за миллион долларов

НовостиКирилл МалышевКомменты

Автосалон Celebrity Cars из США продаёт Cadillac V8, выпущенный в 1928 году. Машина принадлежала легендарному гангстеру Аль Капоне и по его заказу получила бронезащиту. Автомобиль оценили в миллион долларов, но уже долго не могут найти покупателя.

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  • В 1928 году Cadillac увеличил рабочий объём своего мотора V8 с 5,1 до 5,6 литра. Он работал в связке с трёхступенчатой механической коробкой передач. Точных сведений нет, но экземпляр Аль Капоне, возможно, имел форсированный двигатель, чтобы машина по минимуму потеряла в скорости и динамике из-за лишнего веса брони.
  • Автомобиль получил бронированные стёкла задней полусферы. При этом стёкла в дверях сохранили возможность подниматься и опускаться. Заднее стекло было сделано откидывающимся, чтобы пассажиры могли вести на ходу огонь по преследователям.
  • Под кузовные панели поместили листы брони, обёрнутые в огнеупорный асбест. По указанным сведениям, дополнительная защита добавила машине 1360 килограммов массы.
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  • Машину переделывали в небольшой частной мастерской. Легенда гласит, что Аль Капоне оплатил выставленный счёт в двойном размере. А в процессе работ автомобиль смотрел задней частью кузова вглубь сервиса, чтобы проходящие мимо не видели, что с ним делают.
  • После ареста Аль Капоне в 1929 году власти конфисковали два принадлежавших ему более статусных Кадиллака V16. А вот бронированный V8 выпал из их поля зрения. Десять лет назад машину перепродали за 341 000 долларов. Теперь владелец хочет выручить втрое больше.

Пример современной работы над защитой Кадиллаков недавно показала фирма AddArmor. Внедорожник Escalade ESV получил броню класса В6 буквально для каждого элемента кузова и очень роскошный салон с лимузинным комфортом. Проект вместе со стоимостью исходника оценивается в 300 000 долларов.

Купили бы себе «броневик»?

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