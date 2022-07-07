Бронированный Cadillac гангстера Аль Капоне продают за миллион долларов

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Автосалон Celebrity Cars из США продаёт Cadillac V8, выпущенный в 1928 году. Машина принадлежала легендарному гангстеру Аль Капоне и по его заказу получила бронезащиту. Автомобиль оценили в миллион долларов, но уже долго не могут найти покупателя.
Пример современной работы над защитой Кадиллаков недавно показала фирма AddArmor. Внедорожник Escalade ESV получил броню класса В6 буквально для каждого элемента кузова и очень роскошный салон с лимузинным комфортом. Проект вместе со стоимостью исходника оценивается в 300 000 долларов.
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