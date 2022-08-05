Британский стартап экс-директора Yota приостановил разработку новых электрокаров

Arrival приостановит работу над полномасштабным электробусом и компактвэном на батарейках, который разрабатывает вместе с Uber. По данным источников издания, стартап рассчитывает тем самым уменьшить расходы примерно на треть. Кроме того, Arrival на 30% сократит собственный штат.

Начать получать прибыль стартап рассчитывает за счёт запуска производства фургона (на фото) — он запланирован на осень нынешнего года. Фургон создаётся в расчёте на службы доставки: он может оснащаться системой автономного управления 4-го уровня и проезжает без подзарядки до 350 километров.

Прототип компактвэна для агрегаторов такси Arrival представила в конце прошлого года. Он базируется на той же платформе-скейтборде, что и фургон, и наделён обширными возможностями трансформации интерьера. Однако уже тогда специалисты Arrival отмечали, что компактвэн нуждается в доработке, её планировалось завершить к запуску серийного производства в середине 2023 года. Сейчас, очевидно, старт сборки электрокара будет отложен на неопределённый срок.