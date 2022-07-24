Болид Шумахера, на котором он одержал 4 победы, может уйти за 6–8 миллионов долларов

Выставленный на продажу экземпляр (шасси 187) стал седьмым из девяти автомобилей серии F300. Первую победу Шумахер одержал на нём в Канаде в июне 1998-го. Это была седьмая гонка и вторая победа Шумахера в чемпионате того года.

В том же месяце гонщик финишировал на этом болиде первым во Франции, в июле он взял верх в Великобритании, а в сентябре победил в Италии.

Болид является единственной формульной машиной Ferrari, которая прошла как минимум три гонки и финишировала первой в каждой из них. В описании лота модель F300 называют самым успешным шасси Ferrari за всю историю Формулы-1.

F300 была построена с применением нового на тот момент трёхлитрового двигателя Tipo 047 — это 800-сильный V10 с 80-градусным развалом, раскручивающийся до 17,5 тысячи оборотов. Пару ему составляет семиступенчатая секвентальная трансмиссия.

В июне на аукционе в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде был выставлен болид Михаэля Шумахера, на котором он никогда не побеждал. За машину рассчитывали выручить от 1,1 до 1,6 миллиона фунтов (1,3–1,9 миллиона долларов), но продажа так и не состоялась.