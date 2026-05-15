На BMW XM установили музыкальную сцену, но он всё ещё может ездить

Стажёры завода BMW Group в Дингольфинге представили проект BMW XM Label Soundmachine — это мобильная диджейская сцена на базе самого мощного гибридного кроссовера марки. Несмотря на такие масштабные изменения, автомобиль способен самостоятельно передвигаться со скоростью до 15 км/ч.
- На крыше 748-сильного XM Label установлена платформа для выступлений и двусторонний экран площадью 6 квадратных метров. В каждой из колёсных арок спрятано по дым-машине, появились система подсветки днища и управляемые сценические прожекторы.
- Оснащение включает акустическую систему dBTechnologies с активными колонками VIO C12 и сабвуферами VIO S118R, а также диджейский пульт Pioneer. Благодаря тяговой батарее кроссовера всё медиаоборудование может до часа функционировать без подключения к внешним источникам питания.
- Над созданием проекта в течение десяти месяцев работала группа из пяти стажёров. В этом году BMW XM Label Soundmachine будет демонстрироваться на больших спортивных мероприятиях, включая марафоны «24 часа Нюрбургринга» и «24 часа Ле-Мана», а также этап MotoGP на трассе в Шпильберге.
В апреле марка MINI и австрийская дизайн-студия Vagabund представили концепты на базе кроссовера Countryman, вдохновлённые культурой музыкальных фестивалей и опен-эйров. Они среди прочего получили аудиосистемы, ориентированные на наружное использование.
