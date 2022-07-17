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Блогер выяснил, какой из старых представительских седанов уедет дальше без масла в моторе — BMW или Lexus

НовостиМихаил КондратьевКомменты

YouTube-канал carwow устроил проверку на прочность двигателям старых представительских седанов от BMW и Lexus. Для этого из восьмицилиндровых моторов машин, которым более 20 лет, слили масло. После этого их заставили работать «до победного». 

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  • В эксперименте были задействованы BMW 735i 2001 года выпуска и Lexus LS 430 на год старше. Двигатели этих машин — это 3,6- и 4,3-литровые V8 мощностью 270 и 280 л.с. соответственно. 
  • Пробеги автомобилей в ролике не назывались, но в объектив попали показания одометра японской четырёхдверки, согласно которому она прошла почти 264 тысячи километров. 
  • Испытание началось с запуска моторов и их работы на холостых, а затем на повышенных и максимальных оборотах. Для Lexus эксперимент на этом завершился — его двигатель проработал без масла 1 минуту 20 секунд. Седан BMW не только выдержал первый этап, но и проработал ещё свыше шести минут в движении. 

Ранее канал провёл аналогичный эксперимент с тремя недорогими подержанными автомобилями: Ford Focus, Honda Civic и Peugeot 206.

Как часто вы меняете масло в двигателе?

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