Автозапчасти вошли в топ самых подделываемых товаров в России

Автозапчасти вошли в число наиболее подделываемых категорий товаров в России. Значительная часть контрафактной продукции по-прежнему реализуется через рынки и барахолки. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме рассказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
- По его словам, около половины всех поддельных товаров реализуется на рынках и барахолках. Ещё 30-40% контрафакта приходится на маркетплейсы, а оставшаяся часть распространяется через социальные сети и небольшие магазины. Для борьбы с подделками предложено обеспечить полную прослеживаемость товаров на всех этапах — от производителя до конечного покупателя.
- Проблема особенно актуальна для рынка автозапчастей. Потери от нелегального оборота деталей ежегодно превышают 140 миллиардов рублей. При этом почти каждый второй автотовар в стране попадает на рынок незаконным путем. Наиболее высокий риск приобрести контрафактную продукцию сохраняется при покупке моторных масел и смазочных материалов, фильтров, свечей зажигания, а также элементов подвески и рулевого управления.
Весной в России начали действовать новые справочники средней стоимости деталей для расчёта ремонта по ОСАГО. Их формирует Российский союз автостраховщиков. Согласно обновлённым данным, средние цены на запчасти выросли почти на три процента.
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