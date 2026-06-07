Автозапчасти вошли в топ самых подделываемых товаров в России

По его словам, около половины всех поддельных товаров реализуется на рынках и барахолках. Ещё 30-40% контрафакта приходится на маркетплейсы, а оставшаяся часть распространяется через социальные сети и небольшие магазины. Для борьбы с подделками предложено обеспечить полную прослеживаемость товаров на всех этапах — от производителя до конечного покупателя.