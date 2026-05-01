Автопроизводители «выставили счёт» Трампу на миллиарды долларов

В частности, Ford Motor рассчитывает вернуть около 1,3 миллиарда долларов, а General Motors — порядка 500 миллионов долларов. Mercedes-Benz также сообщила, что уже учла ожидаемый возврат пошлин в финансовой отчётности за первый квартал.

Автоконцерны начали подавать заявки на компенсации после

февральского решения

Верховного суда США, когда часть тарифов, введённых администрацией Дональда Трампа на импортные товары из большинства стран мира, была признана незаконной. При этом компании отмечают, что пока не знают, когда именно смогут получить средства, поскольку механизм выплат со стороны американских властей остаётся неопределённым.