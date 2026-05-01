Автопроизводители «выставили счёт» Трампу на миллиарды долларов

Крупные автопроизводители рассчитывают получить компенсации за ранее уплаченные таможенные пошлины в США на общую сумму около 2,3 миллиарда долларов. Как сообщает агентство Reuters, одними из первых объём возможных возмещений оценили Ford, General Motors, Mercedes-Benz и Stellantis.
- В частности, Ford Motor рассчитывает вернуть около 1,3 миллиарда долларов, а General Motors — порядка 500 миллионов долларов. Mercedes-Benz также сообщила, что уже учла ожидаемый возврат пошлин в финансовой отчётности за первый квартал.
- Автоконцерны начали подавать заявки на компенсации после февральского решения Верховного суда США, когда часть тарифов, введённых администрацией Дональда Трампа на импортные товары из большинства стран мира, была признана незаконной. При этом компании отмечают, что пока не знают, когда именно смогут получить средства, поскольку механизм выплат со стороны американских властей остаётся неопределённым.
К требованиям о возврате пошлин присоединились и японские компании. Toyota, Kawasaki, Yokohama и ряд других производителей подали иски против администрации Трампа. Японские автобренды требуют полного возмещения уплаченных ими таможенных сборов.
