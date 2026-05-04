Автомобильные бренды дешевеют второй год подряд: в минусе даже Toyota

Mercedes-Benz сохранил вторую строчку (-12%, до $46,6 млрд). Еще два немецких бренда улучшили свои позиции: BMW поднялся на третью строчку с четвертой в прошлом году (+3%, до $43,8 млрд), а Volkswagen — на четвертую с шестой (+14%, до $35,8 млрд).

Porsche по-прежнему пятый (-15%, до $35,2 млрд), а Tesla спустилась с третьего места на шестое (-36%, до $27,6 млрд). Основными проблемами американской компании стали массовые отзывы машин и усиление конкуренции со стороны других производителей электромобилей.

Остальные компании в десятке лидеров остались на своих местах. На седьмой строчке находится Honda (-3%, до $27,5 млрд), далее идут Hyundai (-6%, до $24,8 млрд), Ford (-5%, до $21,8 млрд) и Audi (+5,4%, до $17,8 млрд).

Сильнее в оценке прибавили «электрические» бренды: Rivian вырос на 20% ($688 млн), BYD на 23% (до $17,3 млрд), Lucid на 41% (до $613 млн), Leapmotor на 67% (до $1 млрд).

Среди производителей автозапчастей самым дорогим брендом остался немецкий Bosch (+24%, до $9 млрд). Далее следуют южнокорейский Hyundai Mobis (+5%, до $6,6 млрд) и японский Denso (-7%, до $5,5 млрд).