В Индии выпустили электрический тук-тук с батареями от Audi

Проект решает сразу две проблемы, предлагая дешёвое и не загрязняющее атмосферу средство передвижения и утилизацию отслуживших своё аккумуляторов от электрокаров. Последние пока не начали массово выбывать, поэтому заводов достаточной мощности для их переработки ещё не создано. Кроме того, в батарее, которая не способна возить машину, остаётся больше половины ёмкости, которую можно использовать.