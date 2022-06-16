В Индии выпустили электрический тук-тук с батареями от Audi

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Индийско-немецкий стартап Nunam при поддержке концерна Audi представил сверхбюджетный экологически чистый транспорт. Традиционные трёхколёсные рикши перевели на электротягу, используя батареи электромобилей e-tron, пишет The Economic Times.
Электромобили Audi и других марок концерна Volkswagen Group пользуются высоким спросом. Ещё в начале мая стало известно, что весь объём выпуска, запланированный на этот год, уже распродан. Дилеры на всех основных рынках записывают клиентов в очередь на 2023 год.