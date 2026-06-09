Ателье Mansory предложило «мягкий» тюнинг для кроссовера Ferrari

Обвес разработан, согласно официальному заявлению, чтобы подчеркнуть оригинальные стилевые решения Purosangue. Делать это Mansory собирается с помощью, к примеру, сплиттера и «закрылков» для переднего бампера, расширителей колёсных арок и крупных накладок на передние крылья и пороги, а также небольшого спойлера для крышки багажника и нарочито массивного диффузора с отверстиями под новые патрубки выхлопных труб.

Дополнять образ призваны новые колёсные диски необычного дизайна с жёлтыми тормозными суппортами. Mansory частично сохранила логотипы Ferrari на демонстрационной машине, но некоторые всё же заменила собственными. Интерьер отделан чёрной кожей с белыми акцентами и жёлтой строчкой, но компания не уточняет, является ли это результатом доработки или заводским решением. Также нет сведений о вмешательстве в силовой агрегат.