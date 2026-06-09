Ателье Mansory предложило «мягкий» тюнинг для кроссовера Ferrari

Полноценным пакетом доработок для Ferrari Purosangue под названием Pugnator ателье Mansory располагает с 2024 года. Сейчас в ассортименте тюнеров появился упрощённый комплект, который по уже сложившейся традиции назвали Soft Kit. Фактически это набор карбоновых дополнений для кузова, меняющий внешность кроссовера не столь радикально.
- Обвес разработан, согласно официальному заявлению, чтобы подчеркнуть оригинальные стилевые решения Purosangue. Делать это Mansory собирается с помощью, к примеру, сплиттера и «закрылков» для переднего бампера, расширителей колёсных арок и крупных накладок на передние крылья и пороги, а также небольшого спойлера для крышки багажника и нарочито массивного диффузора с отверстиями под новые патрубки выхлопных труб.
- Дополнять образ призваны новые колёсные диски необычного дизайна с жёлтыми тормозными суппортами. Mansory частично сохранила логотипы Ferrari на демонстрационной машине, но некоторые всё же заменила собственными. Интерьер отделан чёрной кожей с белыми акцентами и жёлтой строчкой, но компания не уточняет, является ли это результатом доработки или заводским решением. Также нет сведений о вмешательстве в силовой агрегат.
В рамках проекта Pugnator ателье увеличивает отдачу 6,5-литрового V12 Ferrari Purosangue на 30 сил — до 755 л.с. Весной прошлого года Mansory показала ещё один Pugnator, отличавшийся ещё более агрессивной внешностью с множеством карбоновых дополнений.
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Можно считать такой тюнинг от Mansory «мягким»?
Конечно, по их меркам очень сдержанно
Нет, всё равно на любителя
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