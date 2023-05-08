Ателье Hurtan выпустило эксклюзивную таргу на базе Mazda MX-5

При создании спецверсии авторы черпали вдохновение в арабской культуре. Так, сиденья украшены плетёными двойными швами, а в салоне установлены табличка с каллиграфией и флаг Объединённых Арабских Эмиратов.

Кузов окрашен в серо-голубой металлик, также можно отметить круглую головную оптику, хромированные решётку радиатора с вертикальными ламелями и спицованные колёсные диски, развитые колёсные арки и рельефные выштамповки на боковинах.

В моторную гамму спорткара входят 1,5-литровый двигатель мощностью 132 лошадиные силы или 184-сильный атмосферный мотор объёмом 2,0 литра.

Сама модель Hurtan Grand Albaych была представлена в начале 2021 года. Автомобиль получил два варианта кузова и два варианта оформления. Все спорткары испанской компании, построенные на базе Mazda MX-5, выпускаются ограниченным тиражом.