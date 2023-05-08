Ателье Hurtan выпустило эксклюзивную таргу на базе Mazda MX-5

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Испанский производитель кузовов Hurtan представил таргу под названием Grand Albaych UAE Limited Edition на базе Mazda MX-5. Спорткар будет выпущена ограниченным тиражом, ограниченным 30 экземплярами, пишет Carscoops.
Сама модель Hurtan Grand Albaych была представлена в начале 2021 года. Автомобиль получил два варианта кузова и два варианта оформления. Все спорткары испанской компании, построенные на базе Mazda MX-5, выпускаются ограниченным тиражом.
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