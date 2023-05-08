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Ателье Hurtan выпустило эксклюзивную таргу на базе Mazda MX-5

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Александр Шохинов

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Испанский производитель кузовов Hurtan представил таргу под названием Grand Albaych UAE Limited Edition на базе Mazda MX-5. Спорткар будет выпущена ограниченным тиражом, ограниченным 30 экземплярами, пишет Carscoops.

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  • При создании спецверсии авторы черпали вдохновение в арабской культуре. Так, сиденья украшены плетёными двойными швами, а в салоне установлены табличка с каллиграфией и флаг Объединённых Арабских Эмиратов.
  • Кузов окрашен в серо-голубой металлик, также можно отметить круглую головную оптику, хромированные решётку радиатора с вертикальными ламелями и спицованные колёсные диски, развитые колёсные арки и рельефные выштамповки на боковинах.
  • В моторную гамму спорткара входят 1,5-литровый двигатель мощностью 132 лошадиные силы или 184-сильный атмосферный мотор объёмом 2,0 литра.

Сама модель Hurtan Grand Albaych была представлена в начале 2021 года. Автомобиль получил два варианта кузова и два варианта оформления. Все спорткары испанской компании, построенные на базе Mazda MX-5, выпускаются ограниченным тиражом.

Что больше нравится, оригинал или доработанная версия?

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