Ателье Hennessey представит свой второй суперкар: первое фото

Тюнинг-ателье Hennessey опубликовало первое изображение своей новой модели, которую представит 3 августа. Это суперкар, который первое время будет выпускаться параллельно с нынешним Venom F5, а позже станет его официальным преемником. Никакие технические данные пока не разглашаются, но, по одной из версий, новинка получит механическую коробку передач.
- Суперкар носит полуофициальное название Project Overlord. Тизер не даёт особого представления о его внешнем дизайне, так как изображает лишь фрагмент задней светотехники, под которой различима сетчатая панель.
- Вероятнее всего, суперкар, в отличие от Venom F5, задуман не как рекордсмен, а как «аналоговое» средство получения удовольствия для ценителей. Издание Carscoops уточняет, что некоторое время назад глава ателье Джон Хеннесси охарактеризовал будущую новинку как американского преемника Porsche Carrera GT. Эту модель, в свою очередь, называют «последним аналоговым суперкаром».
- Издание CarBuzz также со ссылкой на ранние заявления представителей ателье предполагает, что, помимо механической коробки, суперкар может обзавестись ещё и кузовом с открытым верхом, то есть станет родстером или таргой. Кроме того, сообщается ещё об одном отличии от Venom F5 — если в его основе лежит платформа Lotus Elise, то новинка полностью, включая платформу, разработана инженерами Hennessey.
Ранее представители Hennessey рассказали о самых странных аксессуарах, которые покупатели Venom F5 заказывали в рамках программы персонализации. Среди них — детали из натурального золота, отсек для сигар и кобура для пистолета.
Когда тюнер начинает делать автомобили, это круто?
Само собой, особенно такой крутой, как Hennessey
Нет, опыта у них всё же маловато
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