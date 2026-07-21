Ателье Hennessey представит свой второй суперкар: первое фото

Суперкар носит полуофициальное название Project Overlord. Тизер не даёт особого представления о его внешнем дизайне, так как изображает лишь фрагмент задней светотехники, под которой различима сетчатая панель.

Вероятнее всего, суперкар, в отличие от Venom F5, задуман не как рекордсмен, а как «аналоговое» средство получения удовольствия для ценителей. Издание Carscoops

уточняет

, что некоторое время назад глава ателье Джон Хеннесси охарактеризовал будущую новинку как американского преемника Porsche Carrera GT. Эту модель, в свою очередь, называют «последним аналоговым суперкаром».