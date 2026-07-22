Apple обновит CarPlay, сделав удобнее просмотр видео в машине

Основные изменения CarPlay в свежей операционке включат обновлённые интерфейс, приложение Siri AI, набор обоев и функции Apple Music. Но не менее заметные доработки коснутся возможности просмотра видео.

В текущей версии для этого необходимо открыть на смартфоне совместимое приложение, найти и запустить видео, а затем выбрать дисплей автомобиля в качестве устройства назначения AirPlay. Таким образом, дисплей машины работает исключительно как внешний экран.

В iOS 27 будет не так: пользователи смогут просматривать и выбирать контент для просмотра прямо на бортовом мониторе, не трогая смартфон. При этом не изменится установленное из соображений безопасности ограничение — смотреть видео можно будет только в неподвижном автомобиле. Однако Apple добавит режим воспроизведения звука из видео во время движения.