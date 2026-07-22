Apple обновит CarPlay, сделав удобнее просмотр видео в машине

В сентябре ожидается выход нового iPhone с операционной системой iOS 27, которая предусматривает масштабное обновление протокола Apple CarPlay. В числе новшеств будет более удобная функция просмотра видеоконтента в автомобиле, пишет портал Slash Gear.
- Основные изменения CarPlay в свежей операционке включат обновлённые интерфейс, приложение Siri AI, набор обоев и функции Apple Music. Но не менее заметные доработки коснутся возможности просмотра видео.
- В текущей версии для этого необходимо открыть на смартфоне совместимое приложение, найти и запустить видео, а затем выбрать дисплей автомобиля в качестве устройства назначения AirPlay. Таким образом, дисплей машины работает исключительно как внешний экран.
- В iOS 27 будет не так: пользователи смогут просматривать и выбирать контент для просмотра прямо на бортовом мониторе, не трогая смартфон. При этом не изменится установленное из соображений безопасности ограничение — смотреть видео можно будет только в неподвижном автомобиле. Однако Apple добавит режим воспроизведения звука из видео во время движения.
- Появление функционала зависит не только от версии ПО Apple, его должна поддерживать и сама машина. Поэтому владельцы старых моделей могут остаться в стороне от доработки, если производитель их автомобиля не выпустит соответствующую прошивку. То же самое касается приложений в смартфоне, через которые воспроизводится видео.
Накануне стало известно, что роботакси Cybercab станет первой моделью Tesla с доступом в интернет через спутниковую систему Starlink. По предварительным данным, это потребует применения особых материалов для кузовных панелей.
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