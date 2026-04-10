Антон Дмитриенко подтвердил участие в RDS GP 2026 года и показал обновлённую ливрею

Nissan Silvia S15 оснащён трёхлитровым мотором 2JZ-GTE мощностью 900 лошадиных сил. На этом же дрифт-каре Дмитриенко выступал в прошлом сезоне.

RDS GP в сезоне 2026 года включает шесть этапов. Их примут трассы в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Красноярске.

Несколькими днями ранее команда Takayama Forward Auto показала на видео свежепостроенный Nissan 400Z: он уже обклеен ливреей и в настоящее время проходит настройку подвески. Это один из двух Forward Racing 400Z, которые выступят за команду в новом сезоне Гран-при Российской дрифт-серии.