Mercedes-Benz может лишиться рынка США из-за китайских акционеров

Американский рынок может полностью закрыться для концерна Mercedes-Benz в случае принятия нового законопроекта, находящегося на рассмотрении в Палате представителей США. Документ направлен на ограничение присутствия китайского капитала в автомобильном секторе страны, сообщает CNBC.
- Проект закона запрещает импорт, производство и продажу автомобилей любым компаниям, в структуре капитала которых присутствует прямое или косвенное участие правительств государств, признанных зарубежными противниками, включая КНР.
- Крупнейшим индивидуальным акционером Mercedes-Benz Group AG является китайский государственный концерн BAIC, контролирующий 9,98% акций. Ещё 9,69% акций принадлежат председателю холдинга Geely Ли Шуфу через инвестиционную структуру Tenaciou3 Prospect Investment. Суммарная доля китайских инвесторов составляет почти 20% акций Mercedes-Benz.
- Законопроект содержит норму, освобождающую от ограничений те иностранные компании, которые локализовали производство на территории США более пяти лет назад. Mercedes-Benz владеет крупным заводом в Тускалузе, штат Алабама, который функционирует с 1997 года и имеет штат свыше 10 тысяч сотрудников. Однако эта преференция аннулируется, если в капитале автопроизводителя присутствует доля государственного сектора КНР.
- США являются одним из крупнейших рынков сбыта для Mercedes-Benz. По итогам 2025 года немецкая компания продала в стране 284 600 легковых автомобилей, больше только в самом Китае (551 900 авто). Для сравнения, в Германии Mercedes-Benz реализовал 213 200 машин.
В апреле глава Ford Джим Фарли потребовал не пускать в США китайские автомобили. По его мнению, допуск китайских автопроизводителей на локальный рынок очень быстро подорвёт позиции исконно американских брендов.
Получится у Mercedes-Benz решить проблему в случае принятия закона?
Наверняка, такой бренд выдворять не станут
Да, но это потребует усилий
Нет, в США не станут церемониться
Подождите
Новости загружаются