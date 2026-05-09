Американка пытается засудить VW за слишком мощный подогрев сиденья

В 2023 году Лапрад отправилась в поход с мужем на Volkswagen Tiguan того же года выпуска. По пути домой она занимала пассажирское сиденье и включила подогрев на максимальную мощность на 20–30 минут, а затем снизила его до средней интенсивности ещё на час.

При этом в случившейся почти за 10 лет до этого аварии женщина получила травму спинного мозга, из-за чего потеряла подвижность и чувствительность нижней части тела. Соответственно, в поездке она не ощущала чрезмерного нагрева.

Вернувшись домой, Лапрад обнаружила волдырь на ноге. В результате медицинского обследования раны были диагностированы как ожоги второй степени с инфекцией. Потребовалось длительное лечение.

Пострадавшая подала против Volkswagen иск, в котором обвинила производителя в неисправности подогрева сидений и отсутствии предупреждений о возможных последствиях, а также потребовала возмещения ущерба.

Судья отклонил ключевые претензии истицы, поскольку в руководстве по эксплуатации Tiguan указано, что подогрев нельзя включать пассажирам с ограниченной чувствительностью к боли или температуре. К тому же сама Лапрад призналась, что не читала инструкцию.

Однако полностью закрыть дело автопроизводителю не удалось: суд разрешил передать разбирательство на рассмотрение присяжных, сосредоточившись на вопросе возможного конструктивного дефекта. Сторона обвинения привлекла эксперта, который намерен доказать, что система подогрева в Tiguan технически способна раскаляться до температур, превышающих нормы безопасности для человеческой кожи.