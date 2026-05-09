Американка пытается засудить VW за слишком мощный подогрев сиденья

Жительница США Эмили Лапрад подала иск против Volkswagen, в котором потребовала возместить ущерб от подогрева сидений: она получила серьёзные ожоги. Суд отклонил большинство требований, поскольку истица не прочитала инструкцию по эксплуатации, однако дело не закрыто.
- В 2023 году Лапрад отправилась в поход с мужем на Volkswagen Tiguan того же года выпуска. По пути домой она занимала пассажирское сиденье и включила подогрев на максимальную мощность на 20–30 минут, а затем снизила его до средней интенсивности ещё на час.
- При этом в случившейся почти за 10 лет до этого аварии женщина получила травму спинного мозга, из-за чего потеряла подвижность и чувствительность нижней части тела. Соответственно, в поездке она не ощущала чрезмерного нагрева.
- Вернувшись домой, Лапрад обнаружила волдырь на ноге. В результате медицинского обследования раны были диагностированы как ожоги второй степени с инфекцией. Потребовалось длительное лечение.
- Пострадавшая подала против Volkswagen иск, в котором обвинила производителя в неисправности подогрева сидений и отсутствии предупреждений о возможных последствиях, а также потребовала возмещения ущерба.
- Судья отклонил ключевые претензии истицы, поскольку в руководстве по эксплуатации Tiguan указано, что подогрев нельзя включать пассажирам с ограниченной чувствительностью к боли или температуре. К тому же сама Лапрад призналась, что не читала инструкцию.
- Однако полностью закрыть дело автопроизводителю не удалось: суд разрешил передать разбирательство на рассмотрение присяжных, сосредоточившись на вопросе возможного конструктивного дефекта. Сторона обвинения привлекла эксперта, который намерен доказать, что система подогрева в Tiguan технически способна раскаляться до температур, превышающих нормы безопасности для человеческой кожи.
- Дальнейший исход дела будет зависеть от того, признает ли суд саму возможность такого перегрева недопустимым инженерным просчётом.
В конце прошлого года в США был подан коллективный судебный иск к компании Kia. Её обвинили в неисправности дверей вэна Carnival — утверждается, что из-за неправильной настройки датчиков имеется повышенный риск защемления.
