Компания Hennessey представила 1844-сильный дорожно-трековый родстер Venom F5 Revolution
Техасский автопроизводитель Hennessey Special Vehicles расширил линейку вариантов своей единственной модели Venom F5, добавив в неё дорожно-трековый родстер с приставкой Revolution в названии. Его публичный дебют состоится 18 августа на мероприятии The Quail в рамках Автомобильной недели в Монтерее, где годом ранее дебютировал «обычный» гиперкар с открытым верхом.
- Hennessey Venom F5 Revolution Roadster построен по тому же принципу, что и одноимённое купе, показанное в начале года. Он получил развитой аэродинамический обвес, включающий увеличенные передний сплиттер и задний диффузор, канарды на переднем бампере и массивное антикрыло. Сверху установлен воздухозаборник, который немного нависает над салоном, когда цельная быстросъёмная панель крыши убрана.
- Программа доработок включает перенастроенную подвеску, новые колёса и телеметрическую систему для фиксации достижений на треке. Производитель говорит, что в исполнении Revolution родстер генерирует больше прижимной силы, а также отличается улучшенной управляемостью и манёвренностью. При этом никаких конкретных характеристик новинки он не приводит.
- Все версии Hennessey Venom F5 оснащаются одним и тем же двигателем под названием Fury («Ярость»). Это установленный внутри колёсной базы 6,6-литровый турбированный V8, развивающий 1844 л.с. и 1617 Нм. Он сочетается с семиступенчатым «роботом», который передаёт всю мощность на задние колёса.
- В Hennessey планируют построить только 12 экземпляров Venom F5 Revolution Roadster, все они уже распроданы. Цены, как и в случае с гражданским родстером, начинались с 3 миллионов долларов.
В прошлом месяце основатель Hennessey Special Vehicles Джон Хеннесси, также возглавляющий тюнинг-ателье Hennessey Performance, рассказал, что его следующей принципиально новой моделью станет бензиновый суперкар «с аналоговым характером», вдохновлённый Porsche Carrera GT. Ради реализации этого проекта в компании решили отложить выпуск шестиколёсного электромобиля Deep Space.
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