Компания Hennessey представила 1844-сильный дорожно-трековый родстер Venom F5 Revolution

Техасский автопроизводитель Hennessey Special Vehicles расширил линейку вариантов своей единственной модели Venom F5, добавив в неё дорожно-трековый родстер с приставкой Revolution в названии. Его публичный дебют состоится 18 августа на мероприятии The Quail в рамках Автомобильной недели в Монтерее, где годом ранее дебютировал «обычный» гиперкар с открытым верхом.