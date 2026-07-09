Один из самых удобных аксессуаров для поездок с питомцем, особенно регулярных. Автокресло не даёт мохнатому пассажиру свободно перемещаться по салону, а также делает его поездку комфортнее — у животного появляется собственное пространство, где можно удобно устроиться. Форматы бывают разные: мягкие кресла-диванчики с высокими бортиками рассчитаны на перевозку небольших кошек или собак, более жёсткие варианты в виде короба подходят для более крупных животных. Одни устанавливаются прямо на сиденье автомобиля, другие подвешиваются за подголовник, экономя место. Внутри часто предусмотрен короткий страховочный поводок для фиксации шлейки.

Некоторые модели дополнительно оснащены ручками и ремнями, благодаря чему могут использоваться ещё и как переноска — удобно, если нужно донести животное до гостиницы, ветеринара или просто доставить из машины домой.