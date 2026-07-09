Владельцы животных всё чаще берут своих любимцев в автопутешествие, ведь для комфортных поездок с собакой или кошкой уже придумано множество полезных аксессуаров. Гамаки и автокресла, миски и поилки, переноски и даже специальные ремни безопасности помогают сохранить чистоту в машине и сделать дорогу комфортной и безопасной для всех участников путешествия. Мы собрали 9 товаров, которые могут пригодиться в дороге с четвероногим.
Автокресло
Один из самых удобных аксессуаров для поездок с питомцем, особенно регулярных. Автокресло не даёт мохнатому пассажиру свободно перемещаться по салону, а также делает его поездку комфортнее — у животного появляется собственное пространство, где можно удобно устроиться. Форматы бывают разные: мягкие кресла-диванчики с высокими бортиками рассчитаны на перевозку небольших кошек или собак, более жёсткие варианты в виде короба подходят для более крупных животных. Одни устанавливаются прямо на сиденье автомобиля, другие подвешиваются за подголовник, экономя место. Внутри часто предусмотрен короткий страховочный поводок для фиксации шлейки.
Некоторые модели дополнительно оснащены ручками и ремнями, благодаря чему могут использоваться ещё и как переноска — удобно, если нужно донести животное до гостиницы, ветеринара или просто доставить из машины домой.
Ремни безопасности
Принцип работы таких ремней тот же, что и у штатных ремней безопасности: животное фиксируется на месте. Благодаря этому оно защищено от травм во время резких торможений или столкновений. При этом минимальная свобода, чтобы сменить позу, всё же остаётся. Обычно система состоит из прочной шлейки-жилета (она приобретается отдельно) и специального ремня, который пристёгивается к штатному замку или ремню безопасности автомобиля или подголовникам. Обратите внимание: модели разрабатываются с учётом веса и даже проходят краш-тесты, поэтому при выборе важно учитывать размер и массу животного, чтобы фиксация была надёжной. Ремни часто используют вместе с автокреслами или гамаками: кресло создаёт комфорт, а шлейка удерживает пассажира внутри.
Решётка-ограничитель
Эти устройства помогают ограничить перемещение животного по салону, не позволяя ему отвлекать водителя или неожиданно оказаться между сиденьями во время движения. Системы собирают из мягкой сетки или металлических решёток, они бывают разных типов. Одни устанавливаются между багажником и салоном — особенно актуально для универсалов, кроссоверов и внедорожников, когда питомец перевозится в багажном отсеке. Другие ставятся между передними и задними сиденьями, чтобы питомец оставался на втором ряду и не мешал водителю. Есть и компактные решётки-ограничители на окна — для излишне любопытных хвостатых, которые норовят высунуться наружу.
Гамаки и чехлы
Специальные чехлы и гамаки защищают салон от шерсти, следов лап и случайных «сюрпризов» в дороге, а также заметно упрощают уборку после путешествия. Обычно эти приспособления сделаны из водонепроницаемых и грязеотталкивающих материалов, поэтому после поездки их достаточно вытряхнуть или протереть. Крепятся они, как правило, к подголовникам сидений с помощью ремней или защёлок. Существуют модели для заднего ряда сидений, а также для багажников кроссоверов, универсалов и внедорожников. Первые нередко имеют боковые части на молнии, которые дополнительно защищают карты дверей от когтей и грязи, а вторые оснащаются съёмным фартуком, который закрывает бампер и помогает избежать царапин, когда животное запрыгивает внутрь или покидает автомобиль.
Дорожная поилка
Бутылки-поилки — простой, но крайне полезный аксессуар для поездок с питомцем. Чаще всего это компактная бутылка с силиконовой насадкой, которая в разложенном виде превращается в полноценную миску. Достаточно нажать или перевернуть бутылку, и вода поступает в «чашу», из которой животному удобно пить прямо в дороге. После использования вода сливается обратно, силиконовая часть складывается и не занимает лишнего места. Некоторые модели представляют собой универсальный аксессуар, где можно также хранить корм и пакеты для уборки за питомцем.
Складная миска
Один из самых простых, но при этом незаменимых аксессуаров в поездке с питомцем. Такие миски не занимают место, легко помещаются в карман двери или рюкзак. Встречаются два варианта складных мисок: текстильные и силиконовые. Текстильные компактны и выполнены из водоупорного материала, поэтому одинаково подходят как для корма, так и воды. Их можно подвесить на карабин и использовать для лакомств. Силиконовые варианты крупнее, однако лучше держат форму, а после использования их достаточно просто протереть, что очень удобно в пути.
Миска-непроливайка
Главная особенность таких мисок — конструкция с внутренней вставкой или бортиками, которые ограничивают движение воды. Даже при тряске, поворотах и торможениях автомобиля жидкость не расплёскивается по салону, а значит, не будет ни мокрых сидений, ни излишней суеты в дороге. При этом питомец будет иметь доступ к воде в любое время.
Пандус для спуска и подъёма
Этот аксессуар обеспечит комфорт и питомцу, и его владельцу. Хозяину не придётся поднимать мохнатого в автомобиль на руках в ситуациях, когда багажник/порог слишком высокие или у питомца слабые суставы. Конструктивно пандусы бывают разными: от горок-пандусов до лестниц со ступенями. Материалы тоже отличаются — от пластика до металла, и каждый вариант рассчитан на определённый вес животного. Также существуют различные механизмы складывания: одни модели собираются «книжкой», другие выдвигаются при помощи телескопического механизма. При выборе важно обращать внимание на устойчивость конструкции и наличие противоскользящего покрытия. Дополнительным плюсом будут защитные бортики по краям, которые помогут питомцу чувствовать себя увереннее при подъёме.
Прогулочная коляска
Это вовсе не экзотика, а полноценный travel-аксессуар для тех, кто часто ездит с питомцем. По конструкции такая коляска напоминает детскую: с каркасом, колёсами, капюшоном и закрытым отсеком, в котором животное чувствует себя в безопасности. Она легко складывается и помещается в багажник. Аксессуар пригодится для кошек или небольших собак, пожилых питомцев или животных с ограниченной подвижностью — им не нужно выпрыгивать из салона и ходить, испытывая лишнюю нагрузку, но при этом они по-прежнему могут составить хозяину компанию в путешествиях. Помимо того, это хороший способ минимизировать стресс: питомец всегда находится рядом с хозяином и защищён от внешних раздражителей.