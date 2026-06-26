3200 заказов за час: в КНР назвали цены на роскошный вэн Maextro

Премиальная марка Maextro открыла в КНР приём заказов на свою вторую модель — минивэн с индексом V. Если ранее было известно только о самой роскошной модификации V800, то сейчас представлена и более доступная версия V680, которая отличается чуть более компактным кузовом. Оценили новинку в диапазоне от 650 тысяч до 1,2 миллиона юаней (от 7,2 до 13,3 миллиона рублей) в зависимости от модификации и оснащения. Несмотря на высокую цену, Maextro V собрал 3,2 тысячи заказов в течение первого часа.
- Габариты Maextro V800 составили 5495х2006х1850 миллиметров при колёсной базе 3430 миллиметров, у V650 длина уменьшена до 5320 миллиметров при расстоянии между осями 3290 миллиметров. При этом оба вэна будут продаваться только в семиместном исполнении и с одной и той же силовой установкой.
- 1,5-литровый ДВС в её основе генерирует 173 л.с., электродвигатели развивают 218 сил на передней оси и 313 на задней. За счёт 63,2-киловаттной батареи от CATL вэн проедет на электротяге до 275 километров.
- В оснащение Maextro V войдут множество экранов и сенсорных панелей, беспроводные зарядки и откидные столики, а также особо комфортные кресла, при этом электрорегулировки, вентиляцию и массаж имеют даже сиденья третьего ряда. Помимо термобокса, предусмотрены места для хранения обуви пассажиров.
- Компания отдельно отмечает, что V800 фактически стал первым локальным предложением в рыночном сегменте минивэнов ценой выше миллиона юаней.
В конце мая примерный ценник получила особо роскошная модификация седана Maextro S800, которую назвали Grand Design. Седан оценили в диапазоне от 1,6 до 2 миллионов юаней.
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