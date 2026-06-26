3200 заказов за час: в КНР назвали цены на роскошный вэн Maextro

Премиальная марка Maextro открыла в КНР приём заказов на свою вторую модель — минивэн с индексом V. Если ранее было известно только о самой роскошной модификации V800, то сейчас представлена и более доступная версия V680, которая отличается чуть более компактным кузовом. Оценили новинку в диапазоне от 650 тысяч до 1,2 миллиона юаней (от 7,2 до 13,3 миллиона рублей) в зависимости от модификации и оснащения. Несмотря на высокую цену, Maextro V собрал 3,2 тысячи заказов в течение первого часа.