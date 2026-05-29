17 миллионов рублей: открыты предзаказы на особо роскошный Maextro S800

Марка Maextro, под которой выпускается пока только одна модель премиальный седан S800, открыла в Китае приём заявок на покупку его новой модификации Grand Design. Отличается она оригинальной отделкой кузова и особо роскошным салоном и будет считаться флагманской. Цены для внутреннего рынка пока названы только предварительно: по сообщению бренда, они уложатся в диапазон от 1,6 до 2 миллионов юаней (примерный эквивалент 17–21 миллиона рублей).