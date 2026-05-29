17 миллионов рублей: открыты предзаказы на особо роскошный Maextro S800

Марка Maextro, под которой выпускается пока только одна модель премиальный седан S800, открыла в Китае приём заявок на покупку его новой модификации Grand Design. Отличается она оригинальной отделкой кузова и особо роскошным салоном и будет считаться флагманской. Цены для внутреннего рынка пока названы только предварительно: по сообщению бренда, они уложатся в диапазон от 1,6 до 2 миллионов юаней (примерный эквивалент 17–21 миллиона рублей).
- Для особой версии Maextro S800 разработали набор оригинальных оттенков кузова, который будет двухцветным — например, сочетание синего и серебристого. Однако проще всего будет опознать Grand Design по множеству золотистых акцентов: в этом цвете оформят логотип бренда и шильдики, а также фрагменты колёсных дисков.
- Интерьер такого седана может быть только четырёхместным. В его отделке применяются кожа и дерево, аналогичные золотистые вставки и хрусталь, из которого выполнена, к примеру, «шайба» регулятора на центральном тоннеле.
- Основное изменение по технической части — интеграция наиболее продвинутого комплекса водительских ассистентов Qianqun ADS 5.0 с новыми софтом и лидаром. Седан будут продавать как параллельный гибрид и электрокар с моторами, развивающими 864 и 530 л.с. соответственно.
Основными конкурентами Maextro S800 в сегменте роскошных седанов на рынке КНР считаются аналоги европейских брендов наподобие BMW 7 серии и Mercedes-Benz S-класса. По итогам четырёх месяцев 2026 года китайская четырёхдверка уверенно обошла по продажам всех соперников.
