12-местную маршрутку Tesla показали на видео
Пользователь Twitter Jacob Orth опубликовал видео, подтверждающее, что Илон Маск ведёт работу над электрическим общественным транспортом. В девятисекундном ролике показан прототип микроавтобуса с логотипом Tesla на руле. Утверждается, что он снят в штаб-квартире The Boring Company — одной из компаний Маска, которая строит сеть автомобильных тоннелей Vegas Loop.
- Полностью прозрачный «шаттл» будет вмещать до 12 человек, считая водителя. Индивидуальные кресла размещены в салоне спинками к боковым стенкам, то есть пассажиры будут сидеть лицом друг к другу. В целом реальный прототип повторяет компьютерные визуализации, которые Tesla публиковала ещё несколько лет назад. При этом он явно ещё очень далёк от завершения.
- Впервые о намерении заняться общественным транспортом Маск объявил ещё в 2016 году, опубликовал вторую часть своего «Генерального плана». Годом позже, создав The Boring Company, он подтвердил, что по его «метро для автомобилей» смогут перемещаться и пешеходы – с помощью как раз таких «капсул». При этом параллельно ведётся работа над более традиционным минивэном для обычных дорог с «теоретически бесконечным» запасом хода.
По всей видимости, ни один из этих проектов не входит в список приоритетных для Tesla: сейчас компания сосредоточена на организации массового производства пикапа Cybertruck. После этого ей нужно будет запустить в серию Roadster и принципиально новую модель начального уровня. Тем не менее, третья часть «Генерального плана», опубликованная этой весной, включала тизер двух неизвестных новинок, одна из которых может оказаться тем самым минивэном.
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