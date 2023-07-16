12-местную маршрутку Tesla показали на видео

Полностью прозрачный «шаттл» будет вмещать до 12 человек, считая водителя. Индивидуальные кресла размещены в салоне спинками к боковым стенкам, то есть пассажиры будут сидеть лицом друг к другу. В целом реальный прототип повторяет компьютерные визуализации, которые Tesla публиковала ещё несколько лет назад. При этом он явно ещё очень далёк от завершения.

Впервые о намерении заняться общественным транспортом Маск объявил ещё в 2016 году, опубликовал вторую часть своего «Генерального плана». Годом позже, создав The Boring Company, он подтвердил, что по его «метро для автомобилей» смогут перемещаться и пешеходы – с помощью как раз таких «капсул». При этом параллельно ведётся работа над более традиционным минивэном для обычных дорог с «теоретически бесконечным» запасом хода.

По всей видимости, ни один из этих проектов не входит в список приоритетных для Tesla: сейчас компания сосредоточена на организации массового производства пикапа Cybertruck. После этого ей нужно будет запустить в серию Roadster и принципиально новую модель начального уровня. Тем не менее, третья часть «Генерального плана», опубликованная этой весной, включала тизер двух неизвестных новинок, одна из которых может оказаться тем самым минивэном.