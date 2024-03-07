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Тесты
Кто уедет дальше: супертест 11 подключаемых гибридов на реальный запас хода
67
51
15 января
Тесты
AITO M7 против Li L9: cравнительный тест больших китайских гибридов, для которых дизайн не главное
9
7 марта 2024
Тесты
Первый тест гибридного кроссовера AITO M7, которого продают вместо Мерседесов
2
1
26 февраля 2024
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Seres Aito
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