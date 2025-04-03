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Кто уедет дальше: выясняем реальный запас хода семи популярных электрокаров
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3 апреля 2025
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«Привет, Номи!» Тест-драйв китайского электрокроссовера за 10 миллионов
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27 января 2022
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Журнал Авто.ру
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