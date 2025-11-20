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Тесты про Foton Tunland
V7
5,0
4 отзыва
23 новых
Технические характеристики
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Топ-5 рамных внедорожников: рейтинг на основе тестов Авто.ру
5
14
2 марта
Тесты
Подборки
Две «семёрки» с американским духом: Foton Tunland V7 против Huanghai N7
11
2
20 ноября 2025
Тесты
Подробный тест Foton Tunland V7: плюсы и минусы одного из самых дорогих пикапов России
7
1
11 ноября 2025
Тесты
Первый тест Foton Tunland V7: пять фактов о китайском пикапе, который похож на Ford
6
8
5 ноября 2025
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Foton
Tunland V7
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