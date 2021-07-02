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Cadillac
4,6
297 отзывов
63 новых
1 066 с пробегом
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Новый Cadillac Escalade: 6 быстрых выводов после первого тест-драйва
2 июля 2021
Тесты
В пакет упаковать? Все плюсы и минусы Cadillac XT4: подробный тест
2
2
1 марта 2021
Тесты
Разрушители легенд: Cadillac XT4 или Audi Q3 Sportback?
1
20 февраля 2021
Тесты
Тарахтя по-американски: тест первого в России Кадиллака с дизелем — XT4
7
21 декабря 2020
Тесты
Вид на жительство: Cadillac XT6 против Lexus RX350L
4
19 ноября 2020
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Cadillac
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