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Новости про Rolls-Royce
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6 новых
42 с пробегом
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Обнаружен Rolls-Royce Phantom с пробегом почти миллион километров
6
8
1 июня
Новости
На продажу выставили почти новый коллекционный Rolls-Royce Phantom Centenary
1
12 мая
Новости
Rolls-Royce выпустил Phantom с уникальной лазерной гравировкой на кузове
1
1
13 февраля
Новости
Для Rolls-Royce Phantom сделали колёса в виде часов Rolex
6
2
28 ноября 2025
Новости
Rolls-Royce представил юбилейный Phantom: много золота и всего 25 экземпляров
6
5
23 октября 2025
Новости
В закрытом отеле с казино нашли десятки брошенных машин: среди них Rolls-Royce и Porsche
13
4
17 октября 2025
Новости
Rolls-Royce Phantom «утопили» в бассейне в честь 100-летия модели
2
22 августа 2025
Новости
Rolls-Royce представил «кружевной» Phantom, отделанный розовым золотом
4
4 июля 2025
Новости
Классический Rolls-Royce Phantom стал семиместным электрокаром за 1,35 миллиона долларов
4
2
19 июня 2025
Новости
Новый уникальный Rolls-Royce Phantom посвятили цветению сакуры. Её вышивали полгода
4
1
3 апреля 2025
Новости
Rolls-Royce представил уникальный Phantom с самым сложным «звёздным небом»
2
16 января 2025
Новости
Rolls-Royce представил «бондовский» Phantom со слитком золота в салоне
1
27 октября 2024
Новости
1
2
3
Журнал Авто.ру
Новости
Rolls-Royce
Phantom
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