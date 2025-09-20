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Daewoo
3,8
1 239 отзывов
4 361 с пробегом
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Новый Daewoo Matiz, выпущенный 11 лет назад, выставили на продажу
6
6
20 сентября 2025
Новости
Daewoo Matiz сделали вчетверо мощнее, установив под капот мотор V6
10
25
2 ноября 2024
Новости
Видео
На Авто.ру продают новую Daewoo Nexia, производство которой завершилось шесть лет назад
5 ноября 2022
Новости
Новый Daewoo Matiz, выпущенный 8 лет назад, продают на Авто.ру
2
29 июля 2022
Новости
На Авто.ру продают новый Daewoo Gentra, простоявший в автосалоне семь лет
1
8 июля 2022
Новости
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Новости
Daewoo
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