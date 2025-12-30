Оценка авто
Отчёты
Кредиты
Страховки
Отзывы
Каталог
Гараж
Бортжурнал
Лизинг
Легковые
С пробегом
Новые
Новинки автопрома
Дилеры
Видео
Мото
Мотоциклы
Скутеры
Мотовездеходы
Снегоходы
Коммерческие
Лёгкие коммерческие
Грузовики
Седельные тягачи
Автобусы
Прицепы и полуприцепы
Сельскохозяйственная
Строительная и дорожная
Погрузчики
Автокраны
Экскаваторы
Бульдозеры
Коммунальная
Партнёрам
Для Бизнеса
Разместить рекламу
Сотрудничество с Отчётами
Журнал
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Разное
Договор купли-продажи
Помощь
Стань частью команды
О проекте
Аналитика Авто.ру
Авто.ру
Поиск по объявлениям
Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Легковые
Авто на заказ
Коммерческие
Электро
Мото
Отчёты
Кредиты
Оценка авто
Страховки
Гараж
Журнал
Для Бизнеса
Журнал
Марка, модель
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Путешествия
Поиск по журналу
Новости
про BAW
21 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Обсуждения
Все модели
212
212 T01
MPV
Все материалы
Новости
Подборки
Тесты
Про бизнес
Вторичка
Дизельный внедорожник 212 T01 получил ОТТС в России
4
24 июня
Новости
Пикап 212 T01 доберётся до России в конце года
5
27 мая
Новости
Дизельный внедорожник 212 T01 появится в России летом
4
21 мая
Новости
Названы характеристики европейской версии пикапа BAW 212, который ждут в России
4
1
14 мая
Новости
Названы характеристики большого кроссовера BAW, который ждут в России
1
27 апреля
Новости
В Пекине дебютировали самый большой и самый компактный внедорожники 212
2
24 апреля
Новости
Линейка BAW 212 пополнится большим внедорожником
2
21 апреля
Новости
Теперь без BAW: в России появился новый автобренд 212
2
1
20 апреля
Новости
В Россию привезли первый пикап BAW 212 P01, который пока нельзя купить
1
2
31 марта
Новости
«Китайский УАЗ» от BAW получит трёхдверную версию в России
3
27 января
Новости
Дизельный BAW 212 T01 для России потерял в мощности, но серьёзно подешевел
1
3
16 января
Новости
Внедорожник BAW 212 будут собирать в Узбекистане
1
2
30 декабря 2025
Новости
1
2
3
Журнал Авто.ру
Новости
BAW
Подождите
Объявления загружаются