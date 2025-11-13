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Abarth
13 с пробегом
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Вторичка
У Abarth появились наручные часы в честь мирового рекорда 60-летней давности
1
13 ноября 2025
Новости
Abarth выпустит восемь особых экземпляров снятого с производства хот-хэтча
1
26 мая 2025
Новости
Фирма Abarth отказалась от выпуска автомобилей с ДВС
19 ноября 2024
Новости
Представлен самый мощный Abarth в истории — 280-сильный 600е Scorpionissima
29 октября 2024
Новости
Марка Abarth представила спортивный катер с максималкой 100 км/ч
1
12 июня 2024
Новости
Самый мощный Abarth разработали не в Abarth: он стоит 133 тысячи евро
28 мая 2024
Новости
Alfa Romeo 4C от Abarth посвятили гоночному Fiat 60-летней давности
15 апреля 2024
Новости
Рассекречен интерьер самого мощного Abarth в истории
1
1 апреля 2024
Новости
Ателье Abarth выпустило лимитированный хот-хэтч в честь 75-летия спортивных Фиатов
13 февраля 2024
Новости
240-сильный электрокроссовер Abarth 600e впервые показали без камуфляжа
9 февраля 2024
Новости
Самой мощной моделью Abarth станет «заряженная» версия электрокара Fiat 600e
11 января 2024
Новости
Кросс-купе Fiat Fastback получило «заряженную» версию от Abarth
1
31 октября 2023
Новости
1
2
Журнал Авто.ру
Новости
Abarth
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