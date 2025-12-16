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Подборки про Jetta
VS5
4,6
7 отзывов
29 новых
182 с пробегом
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Разбор
Качественные?! Топ-5 компактных и надёжных кроссоверов из Китая за 2 000 000 рублей
3
1
25 мая
Подборки
Антирейтинг машин 2025 года: топ-10 моделей с самыми низкими оценками в тестах
70
188
16 декабря 2025
Подборки
Тесты
Пересели на «китайца»: честные отзывы о Jetta VS5 от тех, кто ездил на машинах привычных марок
8
10
23 октября 2025
Подборки
Журнал Авто.ру
Подборки
Jetta
VS5
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