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Hummer
4,6
57 отзывов
225 с пробегом
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В продаже: американские внедорожники дешевле новой «Волги»
11
8
27 мая
Подборки
Вторичка
В продаже: привлекательные рамники по цене нового Haval Dargo
7
12 мая
Подборки
Вторичка
В продаже! «Традиционные» внедорожники дешевле упрощённого Tank 300
6
11 марта
Подборки
Вторичка
В продаже! Громилы-внедорожники взамен Танка
6
7
27 октября 2025
Подборки
Вторичка
Самые большие автомобили в мире: от самосвала-гиганта до пикапа со спальней
5
6
4 октября 2023
Подборки
В продаже! Хардкорные американские вездеходы
1
7
3 октября 2023
Подборки
Вторичка
Крутые внедорожники из 1990-х, которые продают в России
3
16 мая 2023
Подборки
Вторичка
7 настоящих американских внедорожников на Авто.ру
1
8
17 июля 2019
Подборки
Вторичка
Журнал Авто.ру
Подборки
Hummer
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