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Подборки про Ford
Focus
4,5
2 175 отзывов
10 061 с пробегом
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Любимый трудяга: владельцы вспоминают ушедший Ford Focus
16
40
27 ноября 2025
Подборки
Практично и недорого: топ-6 подержанных пятидверных моделей за 1 000 000 рублей
1
8
23 октября 2025
Подборки
Компактные, но практичные: топ-5 универсалов с пробегом за 1 800 000 рублей
1
3
29 мая 2025
Подборки
Хэтчбек гольф-класса по цене новой Весты: 6 моделей с пробегом за 1 500 000 рублей
22 февраля 2024
Подборки
Вторичка
В продаже! Машины, которые случайно стали «капсулами времени»
9
20
12 декабря 2023
Подборки
Вторичка
Универсалы и лифтбеки по цене новой Весты: 6 моделей с пробегом за 1 500 000 рублей
7
19 октября 2023
Подборки
Вторичка
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