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Chrysler
4,5
327 отзывов
598 с пробегом
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От Кордобы до полицейского Каприса: объявления недели на Авто.ру
2
1
29 марта
Подборки
Вторичка
От Майбаха шейха до Волги КГБ: объявления недели на Авто.ру
13
6
20 июля 2025
Подборки
Вторичка
Красивейший Chrysler, который... утонул: история великолепного концепта Norseman
25 августа 2023
Подборки
60 тысяч оборотов, итальянские корни и трагический финал: чем запомнился концепт-кар Chrysler Turbine
1
14 мая 2022
Подборки
Крайслер, который нельзя потрогать, но невозможно забыть: фотопост
1
7 апреля 2021
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Журнал Авто.ру
Подборки
Chrysler
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