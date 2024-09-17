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Разбор про Lexus
GX
4,7
63 отзыва
20 новых
435 с пробегом
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Он тоже ломается?! Пять главных проблем Lexus GX460
3
6
17 сентября 2024
Разбор
Шокирующий дневник трат: во сколько обходится содержание Лексуса, который шесть раз в год ездит на ТО
3
141
31 января 2024
Разбор
Журнал Авто.ру
Разбор
Lexus
GX
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