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Прощание с GT: вспоминаем главные факты о последнем суперкаре Ford
4
1
25 августа 2025
Разбор
Журнал Авто.ру
Разбор
Ford
GT