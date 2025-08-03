Оценка авто
Отчёты
Кредиты
Страховки
Отзывы
Каталог
Гараж
Бортжурнал
Лизинг
Легковые
С пробегом
Новые
Новинки автопрома
Дилеры
Видео
Мото
Мотоциклы
Скутеры
Мотовездеходы
Снегоходы
Коммерческие
Лёгкие коммерческие
Грузовики
Седельные тягачи
Автобусы
Прицепы и полуприцепы
Сельскохозяйственная
Строительная и дорожная
Погрузчики
Автокраны
Экскаваторы
Бульдозеры
Коммунальная
Партнёрам
Для Бизнеса
Разместить рекламу
Сотрудничество с Отчётами
Журнал
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Разное
Договор купли-продажи
Помощь
Стань частью команды
О проекте
Аналитика Авто.ру
Авто.ру
Поиск по объявлениям
Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Легковые
Авто на заказ
Коммерческие
Электро
Мото
Отчёты
Кредиты
Оценка авто
Страховки
Гараж
Журнал
Для Бизнеса
Журнал
Марка, модель
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Путешествия
Поиск по журналу
Fisker
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Обсуждения
Все модели
Ocean
Все материалы
Новости
Видео
Дилер обанкротившейся марки Fisker распродает кроссоверы с большой скидкой
4
3 августа 2025
Новости
Обанкротившийся Fisker решил продать оставшиеся электрокроссоверы Ocean с огромными скидками
1
5 июля 2024
Новости
Американский производитель электрокаров Fisker обанкротился
18 июня 2024
Новости
Кроссовер Ocean разорившейся компании Fisker, возможно, уже снят с производства
7 мая 2024
Новости
Глава Fisker выставил на продажу свой дом, чтобы спасти фирму от банкротства
3 мая 2024
Новости
Компания Fisker рассчитывает спастись от банкротства за счёт четырёх инвесторов
27 апреля 2024
Новости
Fisker распродаёт электрокроссоверы со скидкой 40 процентов на фоне ожидаемого банкротства
28 марта 2024
Новости
Американский производитель электрокаров Fisker остался без инвесторов
27 марта 2024
Новости
Эксперты Consumer Reports раскритиковали электрокроссовер Fisker Ocean
26 марта 2024
Новости
Электрокроссовер Fisker Ocean выставили в дрэге против Tesla Model Y Performance
20 марта 2024
Новости
Видео
Fisker остановил производство электрокаров, несмотря на инвестиции в 150 миллионов долларов
20 марта 2024
Новости
Nissan вложит в Fisker свыше 400 миллионов долларов и построит электропикап на его платформе
4 марта 2024
Новости
1
2
3
4
Журнал Авто.ру
Fisker
Подождите
Объявления загружаются